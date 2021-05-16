拿度周六在羅馬網球大師賽四強，以6:4、6:4擊敗美國球手奧普卡，晉級決賽，並將與同日接連淘汰薛斯柏斯及桑尼高的祖高域爭奪錦標。

祖高域與薛斯柏斯的八強賽事，在周五戰至第二盤時因天兩中斷。賽事在周六重開，原本落後4:6、1:2的祖高域重拾比賽節奏，最終以4:6、7:5、7:5反勝薛斯柏斯晉級。他在四強面對意大利球手桑尼高，同樣亦要打足三盤，才以6:3、6:7（5:7）、6:2過關。

「我擊敗薛斯柏斯後，在更衣室跟拿度笑說，我們這些老將還沒有放棄。」祖高域說。「我沒有太多時間，但要爭取盡快回復體力。我要與拿度對壘，但願雙腿可以盡快復元。」

祖高域歷來56次跟拿度交手，共得29勝27負。兩人對上一次對壘，是在去年的法網決賽，當時由拿度以直落三盤勝出。他們之前五次在羅馬大師賽決賽碰頭，拿度共贏了三次。

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