東京奧運將於七月展開，香港政府破天荒購入轉播權，交由五間本地商營電視台播放。民政事務局體育專員楊德強、香港精英運動員協會名譽顧問洪松蔭、前體育記者伍家謙及港協暨奧委會義務秘書長王敏超今日於香港電台節目《城市論壇》討論事件。

港府把直播權予五間商營電視台，但公營的香港電視卻只獲播放精華片段。前體育記者伍家謙對此表示：「每次奧運轉播權都會很關心，是否自己效力的公司取得。作為傳媒人，五間電視台獲播放權，工作機會增加。不過，今次亦反映奧運轉播的商業價值，若能夠賺錢，沒理由沒有電視台爭直播權，未來會否因此而更少商業機構肯出手，世界盃、歐國盃等都等政府呢？」

洪松蔭認為，社會需要平衡每件事，「香港比較特別，人口較少，市場細。純以運動員角度，多電視台轉播是好事。」體育專員楊德強亦表示，幾間電視台作轉播，每個台的重點和方向、編採方針不同，邀請的嘉賓和轉播項目也有別，接觸到的市民也較多，他亦解釋港台落選的原因：「已找到經驗人士作統籌，五台組成小隊。轉播奧運以往都是商營台去做，港台沒有參與。轉播奧運很複雜，要有儀器、派員採訪，港台過往沒有經驗，加上時間短，故只能以有相關經驗的五台去做。」

伍家謙就認為不應把港台排除在外，他說：「平有平做，貴有貴做。以我三屆採訪奧運的經驗，當地大會無間斷地傳送訊號到有轉播權的電視台。如擔心資源問題，可以直接把這些訊號直播，我不認為應把港台排除在外。」

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