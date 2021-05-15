【UCI國家盃場地單車賽】2021 UCI國家盃場地單車賽最後一日賽事今日假將軍澳單車館舉行，「女車神」李慧詩休戰一日後壓軸上陣，出戰女子凱林賽，力爭繼爭先賽後再下一城。昨日李慧詩未有出場，其他港將表現不俗，其中20歲的楊礎搖首戰國家盃即於500米個人計時賽位列第4，只差一位即可奪獎。（無綫myTV Super905台今日10:00am及無綫85台今日3:00pm起直播）

李慧詩闊別賽場14個月後強勢回歸，狀態依然，她首日賽事先與李海恩及楊礎搖出戰女子團體爭先賽，賽事僅得一隊報名，港隊寓賽於操。次日李慧詩轉戰個人項目成績突出，一局不失大熱贏得爭先賽冠軍，她賽後指狀態無異於以往出賽，信心十足。周日李慧詩與隊友李海恩壓軸參加凱林賽，此刻賽事六人同場較技，輪輪緊貼，刺激驚險，未到最後一刻也未知鹿死誰手，李慧詩明言賽事變數極大。

最大對手小林優香

觀乎參賽名單，其最大勁敵非日本車手小林優香莫屬，此女2019年曾於亞錦賽力壓李慧詩奪金，且看今場李慧詩能否於主場扳回一仗。女子隊外，港隊男子短途組羅子駿和杜棹熙今日亦會攜手參戰爭先賽。

上周六賽事方面，男將杜棹熙及羅子駿出戰凱林賽，首圈20名車手分3組競賽，每組前兩名入圍次圈，前者於第2組僅排第3，隊友羅子駿首圈排第三組出戰，戰至最後一圈他本排第二，惟超越200米俯衝線後他未有保持行車線，違規駛入下方西班牙車手的車道，對手抽頭時撞中羅的後輪失事，包括羅子駿在內四位車手皆被波及「炒車」，羅子駿雖伏地多時幸並無大礙，賽後他被罰款200瑞士法郎（約1,720港元）。兩位港將其後轉戰復活賽，杜棹熙緊守前列位置，終以第二名衝線晉級晚上舉行的次圈，羅子駿則出局。晚上次圈杜棹熙最尾起步，他最後一圈發力追趕，惜於外檔力拼不敵第三位車手，無緣決賽，其後他於7至12位名次賽第4衝線，總成績排第10。

楊礎搖500米計時賽梗頸四

港隊另有李海恩及楊礎搖亮相500米計時賽，李海恩表現平平，資格賽及決賽皆未能踩入36秒內終排第5，楊礎搖初賽排第三，晚上她以35秒827獲第4，落後冠軍意大利車手1秒805。20歲的楊礎搖首戰國家盃即創下個人最佳時間，她表示須盡快改善起動能力，冀年底全運能摘下獎牌，「我自己發揮不錯，算是預期之外，差一點拿到獎牌會有點遺憾，始終是人生第一次參加國家盃，第四名讓我知有需要改善，特別是起動方面未做到最好，希望盡快改進，年底全運會可以跟Sarah（李慧詩）一起站上頒獎台。」

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