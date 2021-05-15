日職榜首川崎前鋒今日將會主場迎戰北海道札幌岡薩多，主隊上場意外失分，是役肯定打醒十二分精神避免重蹈覆轍，勢必希望大勝一場反底，川崎讓一球/球半照撐上盤。

現時在日職榜首領放的川崎前鋒上仗對護級球隊仙台維加泰竟然出現爆冷戰果，遭對方在補時階段逼和2:2平手。球隊上仗在後防方面派出多位副選，最終成為了失分主因，預料正選門將鄭成龍，巴西防中祖奧舒密特等主力今場復出可望堵塞防守漏洞。川崎今季的反底能力極高，連同上輪聯賽，球隊先後三次賽和對手，不過在失分之後的一場賽事都能夠大勝對手至少四球反底。

至於札幌近況看似不俗，各項賽事累計五場不敗，然而對手多為中下游球隊，今季面對鹿島鹿角、橫濱水手、名古屋鯨魚等傳統球隊均未嘗一勝。另外，札幌在今季季前曾經與川崎踢過4節45分鐘的熱身賽，結果恥辱性大敗3:14，相信球隊今場再對川崎必定有所避忌，不敢胡亂鬥攻。

飛腳易帥寧捧紅鑽

同日有另一場大阪飛腳對浦和紅鑽，大阪日前辭退教練宮本恆靖，由另一位名宿松波正信接任。松波在2012年亦曾在季中上任執教飛腳，可惜最終令球隊降班，執教功力有限。另一邊廂，紅鑽近期對下游球隊表現穩定，新兵卡斯柏真卡亦連續兩場有「士哥」，是役可望從哀兵大阪身上全取三分，直取分頭不俗的客Ｗ。

文：薰爵