利物浦三天前在英超雙紅會反勝曼聯，重燃爭入前四的生機，而且入四球後信心倍增，只是防線繼續存在漏洞。周日英超紅軍造訪降班後放開心情來踢的西布朗，捧[3/3.5球]「大」是首選。

文：盧卡東尼

利物浦以4:2反勝曼聯後，在聯賽榜累積60分，壓過韋斯咸升上第五位，仍落後第3位的李斯特城6分及第4位的車路士4分。不過，比起李城及車仔在餘下賽程只得兩場賽事要踢，紅軍還有三場在手，而且兩支競爭對手上周六在英足盃硬撼後，馬上會在周二於聯賽再度交鋒，必有一隊會失分。如此一來紅軍只要在餘下三仗全勝，便有極高機會能夠躋身前四名衝線，當然一旦稍有差池，形勢馬上便會陷於被動。

正如上述，利物浦不用計算甚麼，就是先做好本份，要全力擊敗這三仗的對手，順序就是西布朗、般尼及水晶宮。西布朗已經提早降班，而且紅軍實力本來就勝過他們，就算作客也可秤先。不過，紅軍也絕不能掉以輕心，皆因去年12月首循環對壘，他們就在晏菲路主場被對方1:1逼和，而且正是那段聖誕新年快車賽期不斷失分，致使他們不斷滑落，隨後更跌出前四。

當然，紅軍現已慢慢回到正軌，近7場英超錄得5勝2和，而且今季作客的入球數比主場還多，剛又在紅魔身上轟入四球，當中穆罕默德沙拿持續有表現，羅拔圖法明奴也打破入球荒兼梅開二度，加上取代沙迪奧文尼的迪亞高祖達同樣建功，預計面對20支英超隊中失球最多的西布朗，今仗「士哥」會源源不絕。

紅軍中堅未夠班

不過，防線仍是利物浦的最大隱憂，重災區的中堅位置，相信要繼續由尼達利菲臘斯與里斯威廉斯兩位年輕守將搭檔，皆因除了早已收「咧」的華基爾雲迪積克、祖高美斯及祖爾麥迪比不能候命外，近兩仗因肌肉拉傷倦勤的奧辛卡巴克，也繼續上陣成疑；加上中場占士米拿及拿比基達都仍在養傷的情況下，今季長期客串中堅的法賓奴泰華利斯又要重返中場，因此高普上下根本沒有其他選擇。尼達利菲臘斯在對曼聯一仗就犯錯，致使球隊先失守，今對西布朗的高空反擊，今季水準稍跌的門將艾利臣比加，也很難保住清白身。

西布朗少食白果

西布朗上月曾大勝車路士5:2，雖說只是一次偶然，但近6輪賽事確實只有1場「食白果」。巴西中場馬圖斯佩雷拉今季已有10個聯賽入球，當中有5球就在這6仗所得，證明狀態正佳；這位盤傳射皆精的球員，一定會對紅軍帶來威脅，而且全隊現時已沒有壓力，以他們本來踢法就大開大合，進取一點甚至可敲[3.5球]「大」。