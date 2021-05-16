李斯特城周六以1:0擊敗車路士，贏得球會史上首個英格蘭足總盃冠軍，今仗屢球險球的隊長卡斯柏舒米高，賽後特別將勝利獻給不幸在18年遇上直升機意外身亡的前班主維猜。

「我們球衣內有一幅他（維猜）的照片，所以他一直都與大家同在。」卡斯柏舒米高說。「這（捧盃）是我們長久以來的夢想，亦是談論已久的事情，我真的高興得無法形容。我還是小孩的時候，就已夢想可以捧盃。」

「我對所有人今仗的表現、勇氣與決心感到驕傲，所有人都為成功躋身決賽作出過貢獻，大家都做得很好。所有幕後功臣，球隊背後的所有團隊，醫療人員與每一個人。當大家同心協力，就會產生一種信念，這就是我們成功之道。」這位丹麥門將續道。

不過，卡斯柏舒米高亦不忘提醒隊友，仍要繼續努力爭奪來季歐聯席位，周二在英超再鬥車路士之戰不容有失。他說：「我們會盡情享受這美妙的一天，但明天就會重新投入訓練。我們周二就會跟車路士進行另一場大戰。我們不能慶祝太久，因為他們一支頂級的球隊，一定會希望復仇。」

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