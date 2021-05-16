已故湖人傳奇球星拜恩（Kobe Bryant）周六正式躋身籃球名人堂，其遺孀雲妮莎（Vanessa Bryant）在「波神」佐敦（Michael Jordan）陪同下，在儀式上代表亡夫發言。她讚揚拜恩除了是真正的冠軍，更是歷來其中一位最偉大的籃球員。

雲妮莎在作為拜恩引薦人的佐敦陪同下，一上台已獲得在場人士熱烈鼓獎支持。

「我向來都避免在公開場合讚賞丈夫，因為我知他已從遍佈全球的擁躉，得到足夠讚譽了，有人要負責把他帶回現實。現在，我想他要在天堂大笑了，因為我要在這個公開舞台，表揚他的成就，他仍舊在取勝。」雲妮莎說。「我希望他能夠在這裏，接受這個非凡的奬項，他與吉安娜（Gianna Bryant）都值得見證這一刻。看到父親躋身名人堂，Gigi一定會感到自豪。我知Kobe一直很期待，他曾特別向名人堂要求第六入場券，好讓Capri（拜恩四女）能夠出席，他真的很高興。他向來不會多談將會得到的獎項，但在與Gigi過身前一周，他特別提過這一個獎項。」

「Kobe是獨特的，永遠不會有第二個他。他很特別，但謙遜……在球場外。Kobe的個人數據說明一切，他在籃球上從沒有走過捷徑。」雲妮莎續道。「假如我的丈夫在場，他一定會有一張很長的致謝名單，感謝所有曾幫助他榮登名人堂的人士，家人、朋友、導師、湖人、隊友與對手，為免有所遺漏，我只能一次過道謝。所有曾協助他來到這裏的人，你們都知道自己是有份的，我代表他感謝大家。」

「寶貝，恭喜你！你所有的努力與犠牲都得到回報了。你曾告訴我，若要押注在某人身上，你就會押注在自己身上。我很高興你押注在自己身上，並取得卓越的成就。」雲妮莎最後說。「你做到了。你已晉身名人堂，你是真正的冠軍。你不僅是最有價值球員，還是歷來最偉大的球員之一。我真的以你為榮，Kobe Bean Bryant（拜恩全名），我永遠愛你。」

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