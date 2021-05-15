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20/21 NBA常規賽將於周日（香港時間周一凌晨）進行煞科戰，東岸各個季後賽及附加賽席位已經決出，但西岸形勢依然緊張，各隊排名至煞科日仍充滿變數。周日多場賽事以勇士主場鬥灰熊成為焦點，兩隊雖早已確定附加賽資格，但今仗勝負將直接決定那隊能拿下關鍵第八名。勇士球星史堤芬居里（Stephen Curry）與多位灰熊主力上周五亦特意休戰，備戰煞科日。

文：華弟

常規賽進入尾聲，東岸6個季後賽席位已分別由1哥76人、網隊、公鹿、鷹隊、熱火和紐約人奪得，第七位起的塞爾特人、黃蜂、溜馬和巫師就要進行附加賽，爭奪東岸餘下兩個季後賽資格。西岸形勢則相對緊張，截至上周五仍有一個季後賽和附加賽席位尚未決出，由拓荒者和湖人爭逐。據聯盟規定，東、西岸7至10位的球隊需進行附加賽，第7跟第8位球隊進行首戰，勝方直接拿下岸區七號種籽身份出線季後賽；分岸第9位跟第10位交手後，勝方仍要跟7、8位對賽的負方再打1場，勝出一方才可奪岸區最後一個季後賽席位。

兩隊上周五齊留力

已確定獲得附加賽資格的勇士，目前仍未確定常規賽排名。他們上周五主場以125:122險勝塘鵝後，跟同日贏球、西岸第9的灰熊同得38勝33負，但該仗成績並不影響大局，勇士與灰熊在煞科日正面交鋒，勝出一隊便可拿下西岸第八名。以第8與第9名出戰附加賽分別甚大，前者首戰勝出一場就可直入季後賽，即使落敗仍有多一次機會，與第9與第10名對戰勝方交鋒，贏的話仍能躋身季後賽。作為九號種籽，在附加賽需要兩場全勝才可晉級。

因此勇士上周五亦特意讓「咖喱仔」居里和祖蒙特格連（Draymond Green）休戰留力，灰熊得悉後亦輪休多達八位主力回應，可見雙方非常重視周日生死戰；周日是2隊今季第3次交手，之前2次對壘各贏1場。咖喱仔與摩蘭（Ja Morant）一老一嫩的對決值得期待，前者在過去個多月狀態大勇，場均獲31.8分穩奪得分王寶座，另有5.5籃板和5.7助攻；摩蘭同樣表現全能，平均每場交出19.2分、4籃板和7.4助攻，2位控衞會領軍為西岸第8位置決一生死。

格連：咖喱是真正MVP

進入常規賽最後一戰，祖蒙特格連回顧今季，認為咖喱仔把這支傷兵弱旅變成季後賽球隊，絕對值得拿下MVP，更盡力為球隊爭逐最佳位置：「就我而言，他就是MVP，他今年打出MVP水準，我們不能在此時才放手，我們要竭盡全力幫他贏出，確保他能入季後賽，因為他絕得值得。他的爭勝心亦非常大程度地幫助了我。」

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