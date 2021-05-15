周日英超，阿士東維拉（紅藍衫）作客鬥水晶宮，維拉今仗有奧尼屈堅斯停完賽，隊長基亞利殊亦復出可擔正，面對近5場輸足4場的水晶宮，有望重回勝軌，維拉作客讓平/半撐上盤。（球賽編號：星期日14；now621台今日7:00pm直播）

維拉上仗主場鬥愛華頓，雖然只能以0:0賽和對手，但球隊靠門將達米安馬天尼斯穩定的表現，終於終止連續八場有失球的紀錄。此外，上仗進攻主力基亞利殊終傷癒後備復出，預計今仗有足夠狀態擔正，加上奧尼屈堅斯「坐完波監」可復任正選，球隊攻力大增，絕對有力攻破水晶宮的大門。

水晶宮今季早早夠分遠離降班區，如今三支降班球隊已塵埃落定，球隊餘下賽事基本上是例行公事。球隊上仗被同樣無欲無求的修咸頓反勝，近10場僅贏已降班的錫菲聯及西布朗，近況欠佳之餘，也足證球隊已經沒有太多比賽壓力。加上，球隊在對上兩次面對維拉全敗更一球不入，今仗不看好。

同日，愛華頓主場鬥錫菲聯，「拖肥」要取得來季歐洲賽資格，今仗絕對不容有失，已鐵定降班的錫菲聯近期已經無心戀戰，接連不敵熱刺及水晶宮，當中更一球不入，加上連同盃賽計，錫菲聯作客出征已經八連敗，戰意極強的愛華頓主場讓一球/球半照撐上盤。（球賽編號：星期日74；now621台明日2:00am直播）

文：港生