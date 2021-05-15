常規賽煞科日其中一個焦點是衞冕湖人能否直接闖季後賽，小馬在上周五成功贏波後，西岸最後一個席位就變成湖人與拓荒者之爭。早前拓荒者飲恨不敵太陽令湖人重現一線生機，而「紫金兵團」能否創造奇蹟就還看煞科日的戰果。

小馬於上周五尾二一場常規賽以114:110力克速龍，成為西岸第五支直接晉身季後賽的球隊，最終一席變成拓荒者與湖人之爭。原本只需再勝一場即可奠定季後賽席位的拓荒者，上仗慘遭太陽罰球絕殺錯失機會。煞科日拓荒者要硬撼西岸第三種籽金塊，相對湖人面對已無緣附加賽的塘鵝，牌面上難度更高。不過有陰謀論指金塊及第四的快艇避免在首圈遇上湖人，將在煞科日上演「讓三大戰」，為踢湖人打附加賽甚至放軟手腳求敗。

不過，湖人要創造奇蹟，首先亦要在香港時間今晨擊敗溜馬才有數講，但教練禾高（Frank Vogel）表示賽前仍對兩大球星勒邦占士（LeBron James）及安東尼戴維斯（Anthony Davis）能否趕及復出沒有確實說法。

另外，湖人班主珍妮巴斯（Jeanie Buss）早前宣佈，會製作一部九集的紀錄片，內容講述巴斯家族入主湖人的40年來起跌，預計將於來年面世。

文：亨少