20/21球季NBA常規賽將於香港時間周一凌晨起進行煞科戰，煞科日一大焦點是衞冕湖人能否在拓荒者手上搶走西岸第六，直闖季後賽，但坊間傳聞指目前排西岸三、四位的金塊和快艇其實有「陰謀論」，兩隊因不希望首圈對湖人而鬥輸波，欲將紫金兵團踢落第七。而勇士鬥灰熊亦是另一曯目戰，兩隊雖早已確定附加賽資格，但今仗勝負將直接決定那隊能拿下關鍵第八。

常規賽最後一日賽事，東岸各個季後賽及附加賽席位已經決出，但西岸形勢依然緊張，各隊排名至煞科日仍充滿變數。東岸6個季後賽席位已分別由1哥76人、網隊、公鹿、鷹隊、熱火和紐約人奪得，第七位起的塞爾特人、黃蜂、溜馬和巫師就要進行附加賽，爭奪東岸餘下兩個季後賽資格。西岸形勢則相對緊張，目前仍有一個季後賽和附加賽席位尚未決出，由拓荒者和湖人爭逐。

原本只需再勝一場即可奠定季後賽席位的拓荒者，上仗慘遭太陽罰球絕殺錯失機會。他們煞科日要硬撼西岸第三種籽金塊，只要他們勝出，湖人就失去返前六機會，但相對湖人要面對已無緣附加賽的塘鵝，拓荒者牌面上難度更高。而湖人周六常規賽有兩大球星勒邦占士（LeBron James）及安東尼戴維斯（Anthony Davis）復出，擊敗溜馬後，煞科日仍必須要擊敗塘鵝，同時寄望拓荒者不敵金塊，他們才可奪回西岸第六位置。不過有陰謀論指，金塊及第四的快艇為避免在首圈遇上湖人，會在煞科日上演「讓三大戰」，快艇已於上仗不敵火箭，煞科日可能會故意不敵西岸榜末的雷霆；據稱金塊亦有機會放軟手腳求不敵拓荒者，踢湖人落西岸第七打附加賽。

另一方面，已確定獲得附加賽資格的勇士，目前仍未確定常規賽排名，排西岸第8的他們跟第9的灰熊同得38勝33負戰績，煞科日交鋒的勝方即可拿下西岸第八名。以第8與第9名出戰附加賽分別甚大，前者首戰勝出一場就可直入季後賽，即使落敗仍有多一次機會，與第9與第10名對戰勝方交鋒，贏的話仍能躋身季後賽。作為九號種籽，在附加賽需要兩場全勝才可晉級。周日是2隊今季第3次交手，之前2次對壘各贏1場。咖喱仔與摩蘭（Ja Morant）一老一嫩的對決值得期待，前者在過去個多月狀態大勇，場均獲31.8分穩奪得分王寶座，另有5.5籃板和5.7助攻；摩蘭同樣表現全能，平均每場交出19.2分、4籃板和7.4助攻，2位控衞會領軍為西岸第8位置決一生死。

此外，現排西岸第二的太陽亦有機會追趕一哥爵士，搶走其西岸頭號種籽身份。太陽目前落後爵士1場勝差，他們要追上西岸第一就必須在煞科日作客擊敗馬刺，並要爵士同日不敵已無緣季後賽的帝王。而爵士只需擊敗帝王，就能確定西岸1號種籽身份，太陽的難度相對較高。

附加賽賽制

據聯盟規定，東、西岸7至10位的球隊需進行附加賽，第7跟第8位球隊進行首戰，勝方直接拿下岸區七號種籽身份出線季後賽；分岸第9位跟第10位交手後，勝方仍要跟7、8位對賽的負方再打1場，勝出一方才可奪岸區最後一個季後賽席位。

NBA常規賽煞科日看點

●湖人、拓荒者爭西岸前6名直接躋身季後賽席位：湖人要返前六必須擊敗塘鵝，同時拓荒者要不敵金塊

●勇士主場迎戰灰熊，直接對決爭西岸第八名：第八名首戰勝出一場就可直入季後賽，即使落敗仍有一次機會，第九名需在附加賽兩戰全勝才可晉級；咖喱仔勢重奪得分王

●太陽力追爵士爭逐常規賽最佳成績球隊：太陽必須在最後一戰擊敗馬刺，加上爵士煞科日作客帝王輸波，才能後上奪西岸第一

煞科日焦點時間表

NBA周日煞科日秩序

周一2:00am

（西10）馬刺 vs （西2）太陽

周一3:30am

（西8）勇士 vs （西9）灰熊

周一9:00am

（西11）塘鵝 vs （西7）湖人

周一9:00am

（西6）拓荒者 vs （西3）金塊

周一9:00am

（西12）帝王 vs （西1）爵士

註：前者主場

開賽時間為香港時間

資料來源：nba.com

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