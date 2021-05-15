上周五NBA常規賽76人主場迎戰魔術，球星艾比迪（Joel Embiid）上陣23分鐘，輕鬆交出13分11籃板後就休息，加上「細咖喱」薛夫居里（Seth Curry）貢獻20分，76人以122:97大勝魔術，贈對手六連敗，相隔20年後再次成為東岸第1，取得分岸頭號種籽身份。

76人迎戰魔術，前者在第二節已領軍拉開比數，最多曾領先對手32分。艾比迪等一眾主力到第三節便相繼提早休息。看見愛隊今季表現大勇，費城球迷不禁高呼艾比迪為「MVP！MVP」！季後賽展開後，76人主場館獲准開放50%球迷入場，即屆時將有10,000名費城球迷在現場支持，是現時球迷比例的兩倍，季後賽氣氛將更加熱烈。

76人勝出後為魔術送上六連敗，亦確定奪得東岸一號種籽身份。繼00/01球季後再成為東岸頭號種籽。當年仍是「戰神」艾華遜（Allen Iverson）的時代，後者在該季勇奪常規賽MVP，球隊主帥拉利布朗（Larry Brown）當選年度最佳教練，更重要是球隊成功殺入總決賽，可惜不敵湖人飲恨。

至於常規賽冠軍，則必定會由西岸球隊取得。爵士上周五作客擊敗雷霆登頂在望，唯一能作出威脅的是今季驚喜無限的太陽，不過要後上奪西岸頭號種籽地位，必須要在香港時間今明兩天比賽全勝，加上爵士在煞科戰不敵已出局的帝王才可以。

文：何西