周日英超，熱刺主場迎戰狼隊，雖然球隊曾3度中柱，但仍能靠哈利卡尼和賀積查治上下半場各建一功，以2:0淨勝狼隊。

今仗熱刺繼續由卡尼、孫興民、加里夫巴利和迪利阿里攻堅，開賽6分鐘，卡尼禁區頂轉身射門中柱彈出；20分鐘，巴利的罰球亦未能為熱刺先開紀錄。42分鐘，熱刺的角球機會，卡尼的頭槌攻門先被高亞迪門前擋出；1分鐘後，賀積查治長傳給突破越位的哈利卡尼，後者推過門將射入空門，助熱刺半場領先1:0。

易邊後熱刺未有放軟手腳，52分鐘先有利古朗的勁射被救出，一分鐘後阿里截球後策動反擊，他直線交給卡尼，可惜他射門被魯爾柏迪斯奧撲中後中遠柱彈出，其後阿里的補射再次中柱彈出。

61分鐘，利古朗左路傳中，孫興民控定再傳給巴利，後者左腳撞射被魯爾柏迪斯奧撲出不遠，賀積查治上前補射得手，終助球隊以2:0擊敗狼隊，賽後以36場59分升上第6位。

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