早前阿仙奴高層決定由於加入歐超聯一事，再加上班主高安基未有對球會投放足夠資源的情況下，令到兵工廠球迷相當不滿，一直都希望高安基可以盡快賣盤。早前有報道指音樂串流平台Spotify創辦人之一的瑞典富豪Daniel Ek打算收購阿仙奴，惟上周六Daniel就表示阿仙奴方面已經拒絕了自己的報價，而且原因竟然是不缺錢。

此前Daniel曾公開表示已經籌集到足夠資金收購兵工廠，而且更得到一眾兵工廠舊將如亨利的支持。不過有報道指Daniel並未有真正報價求購阿仙奴，導致這位瑞典富豪上周六於Twitter作出澄清，更提到自己的報價遭到拒絕：「有報道指我沒有提出收購阿仙奴的報價，這是錯誤的報道，我認為更正這個消息很重要。」

Daniel在聲明中又提到高安基拒絕報價的原因：「本周我向高安基在內的阿仙奴高層提出了收購的建議，不過他們的回答指他們不需要錢。我只好尊重他們的決定，但假如情況會發生變化的話，我仍然會保持關注並且隨時準備採取行動。」

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