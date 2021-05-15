第三日2021 UCI國家盃場地單車賽續於香港單車館上演，世錦賽銅牌得主維絲於女子500米計時賽決賽力壓2港將封后，這位24歲的意大利車手在煞科日出戰女子凱林賽，被問到跟香港「女車神」李慧詩同場較技的感覺時，她笑言：「Sarah明（今）日肯定會輕鬆獲勝吧。」

維絲在女子500米計時賽資格賽位列前茅，她在決賽以34秒022贏得冠軍，比亞軍的西班牙車手卡莎絲快0.881秒，兩名港將楊礎搖及李海恩則分列第4、5位。曾於2020柏林世錦賽贏得500米計時賽銅牌的維絲，坦承以「安全氣泡」比賽對自己來說是個挑戰，「我比較外向，喜歡跟其他人待在一起，因此要隔離對我而言並不容易。不過現在全球疫情嚴峻，我覺得賽會是在做正確的事。」

在女子500米計時賽中，維絲力壓兩位港將奪冠，她表示自己雖然不認識楊礎搖，但早在兩年前參加世界盃的時候已認識李海恩，亦覺得後者是很好的對手。維絲今日出戰非主項的女子凱林賽並跟香港「女車神」李慧詩同場較技，她笑稱，「Sarah真的很神奇，她很快，也常常得勝。我曾跟Sarah交手數次，但每次跟她鬥完都會很累，我肯定她明（今）日會輕鬆獲勝吧。」