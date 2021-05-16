意甲祖雲達斯上周六雖然在主場以3:2擊敗應屆冠軍國際米蘭，一度重返前四，但由於周日出戰的拿玻里，憑恩斯治尼及對手的烏龍球，亦能作客以2:0擊敗費倫天拿全取三分，將祖記踢落第5位，意味兩隊要在下周日的意甲殺科戰，繼續為來屆歐聯資格而戰。

由於祖記早一日全取三分殺入前四，故拿玻里為爭奪前四的主動權，今場作客正在踢「風流波」的費倫天拿亦不容有失。不過開賽初段恩斯治尼及施連斯基連環起腳，均未能射破主隊門將泰拉施安奴的十指關，13分鐘費倫射手杜辛華荷域更一度率先頭槌破網，但由於越位在先入球無效。33分鐘客軍隊長恩斯治尼禁區頂主射罰球中楣彈出，結果兩軍半場互交白卷。

下半場戰至56分鐘，拿玻里角球攻勢拉亞馬尼在禁區內被尼高拉米連高域「拉衫」，球證翻看VAR判罰12碼，當時費倫天拿後備席十分激動，其中後備門將達高禾斯基更因投訴過激被球證紅牌逐走，結果恩斯治尼主射12碼雖被救出，但他隨即上前補中助拿玻里領先1:0。

64分鐘，恩斯治尼接應施連斯基的後備推順左腳射門，惜皮球在遠柱中柱彈出；幸3分鐘後，施連斯基射門省中費倫天拿守將雲路迪改變方向入網，結果拿玻里作客以2:0擊敗費倫天拿全取三分，將祖記踢落第5位，雙方將要在下周日的殺科戰定生死，其中領先一分的拿玻里將會在主場迎戰維羅納，至於祖記則要作客博洛尼亞，力爭來屆歐聯席位。

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