陣容短評：紅軍賽前宣佈迪亞高祖達在上周4:2擊敗曼聯一仗中受傷，因此會缺席對陣西布朗的賽事，而上場先列後備的沙迪奧文尼則重返正選，配合羅拔圖法明奴及穆罕默德沙拿攻堅。領隊高普證實，祖達的腳傷雖然不太嚴重，但已肯定無緣在季尾最後三場賽事上陣，不過仍有望在歐國盃決賽周全面康復為葡萄牙出戰。

西布朗正選陣容（4-1-4-1）

門將：森莊士東

後衞：達尼爾科朗、基爾巴特利、森美艾查爾、干拿唐辛

中場：迪安加拿、奧基約高斯魯、馬菲菲臘斯、馬圖斯佩雷拉

中場：干拿加歷查

前鋒：麥巴耶戴亞尼

利物浦正選陣容（4-2-3-1）

門將：艾利臣比加

後衞：阿歷山大阿諾特、尼達利菲臘斯、里斯威廉斯、安德魯羅拔臣

中場：堤亞高艾簡達拿、法賓奴泰華利斯、居迪斯鍾斯

前鋒：穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴、沙迪奧文尼

利物浦三天前在英超雙紅會反勝曼聯，重燃爭入前四的生機，而且入四球後信心倍增，只是防線繼續存在漏洞。周日英超紅軍造訪降班後放開心情來踢的西布朗，只要在餘下三仗全勝，便有極高機會能夠躋身前四名衝線，當然一旦稍有差池，形勢馬上便會陷於被動。

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