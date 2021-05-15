【綜合美國外電】2020年NBA籃球名人堂將於美國時間上周六進行正式頒授儀式，儀式前名人堂特地為已離世的傳奇球星拜恩（Kobe Bryant）舉辦特別展覽，並由其遺孀雲妮莎（Vanessa Bryant）設計。拜恩大女兒娜塔莉亞（Natalia Bryant）亦有現身上周五的頒獎晚會，她代父親披起名人堂的橙色西裝外套，情況令人感觸。

為紀念去年初空難離世的拜恩，今屆名人堂特地在美國麻省春田市的場館單獨開放一個大型展廳，擺放拜恩的相關紀念品如球衣、球鞋等供球迷觀賞。是次的展廳設計由雲妮莎參與，展品亦跟收集卡公司Panini等攜手合作。名人堂上周五進行記者會，將會接受頒授儀式的成員加尼特（Kevin Garnett）和鄧肯（Tim Duncan）均在現場。雲妮莎發表聲明寫道：「拜恩很榮幸能躋身籃球名人堂，我很期待在明（今）天的頒授典禮跟大家分享拜恩的傳奇。我代表我的家人，向全球球迷對我們的持續愛戴和支持致謝。」

上周五較晚時間名人堂舉行活動慶典及頒獎晚會，身穿白色西裝的雲妮莎，帶同大女兒娜塔莉亞代為接受大會頒予拜恩的紅色西裝外套，並與今屆名人堂的全體成員合照留影。拜恩跟加尼特及鄧肯同在2016年退役，並跟兩位名將有深厚關係。