加尼特（Kevin Garnett）周六跟已故球星拜恩（Kobe Bryant）及馬刺名將鄧肯（Tim Duncan）一同躋身籃球名人堂，他致辭時感謝過自己效力的球會木狼和塞爾特人等，不過就未有提及跟他有爭執的前木狼班主泰萊（Glen Taylor）、當年綠軍隊友阿倫（Ray Allen）和朗度（Rajon Rondo），似乎亦心有芥蒂。最後他向拜恩致敬。

曾15次入選明星賽的加尼特，2008年隨綠軍贏得生涯首個亦是唯一一個NBA總冠軍，不過性格相對火爆的他，職涯留下多段不太快樂的回憶。他在名人堂致辭上先感激不少幫助過自己的人，包括家人、佐敦（Michael Jordan），甚至前網隊隊友布祿克盧比斯（Brook Lopez）和祖莊遜（Joe Johnson）。他還重點提及前綠軍教頭李華士（Doc Rivers），他多謝對方的教導讓他成為一個更好的人和球員。他又指綠軍「三巨頭」之一的前隊友皮雅斯（Paul Pierce），下年便會站在他位置，同樣入選名人堂，但他就刻意「遺忘」三巨頭另一員阿倫及控衞朗度。

當年阿倫是塞爾特人的「雷槍手」，並是球隊08年奪冠的重要功臣，但阿倫在11/12球季尾回復自由身後，選擇加盟綠軍的對頭熱火，跟勒邦占士（LeBron James）做隊友，還為熱火拿下2013年總冠軍。當時加尼特是其中一位反應最大的球員，二人在球場再遇時，加尼特就對阿倫冷眼相待，更形容猶如跟對方「分手」。隨後加尼特與皮雅斯一同轉投網隊，亦與朗度分道揚鑣。此外，他效力木狼時亦跟時任班主泰萊反目成仇，後者未按承諾讓他退役後在球會擔任重要管理層角色，二人去年更因購買木狼的事再次爭執。

加尼特在致詞最後亦向拜恩致敬：「我非常用心打球，我是帶着熱誠去打。多謝所有球迷，包括每一位為我歡呼過，向我喝過倒采，球迷令運動員更加名垂不朽。兄弟，跟你們一直進入名人堂是我的榮幸，你（鄧肯）和拜恩。」

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