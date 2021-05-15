據英媒報稱，雖然現時西甲豪門巴塞隆拿面臨着10億鎊（約100億港元）的債務問題，惟新會長拿樸達仍然打算在今夏優先簽入多蒙特前鋒艾寧夏蘭特（圖），不過有指多蒙特最少要收到1.54億鎊才願意放人。即使主將美斯的合約在今夏到期，但巴塞認為簽入夏蘭特比美斯的未來更加重要。

現年20歲的夏蘭特在過去效力多蒙特的年半時間當中，已經用表現吸引了一眾豪門如巴塞隆拿、曼城、及皇家馬德里等的興趣。巴塞認為一旦簽入夏蘭特的話，在接下來幾年可以圍繞他去打造球隊，而且這名挪威前鋒在接下來10年將會與巴黎聖日耳門球星基利安麥巴比主宰球壇，所以覺得簽入夏蘭特較為逼切。假如巴塞打算以過億鎊簽入夏蘭特的話，以目前的財政狀況就會令到美斯續約一事遇上困難。此前有報道指，美斯與巴塞之間已經就續約一年開始談判，不過巴塞簽入夏蘭特成事的話，美斯或要減薪一半續約，屆時這名阿根廷球星會否續留巴塞仍是未知之數。亦有傳巴塞已與今夏與曼城約滿將免費離隊的前鋒阿古路，與美斯份屬好友的後者願意由目前23萬鎊周薪減薪4成以促成轉會。

另外據西班牙傳媒報道指，巴塞打算在今夏對陣容進行大清洗，將會有多達14人離隊。烏姆迪迪、菲臘比古天奴及巴夫韋迪等人也會出現在清洗名單上。巴塞希望這些球員可以透過合理的價格出售，如果不能的話，即使降價或是解約也要完成清洗。

文：王杰