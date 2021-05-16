亞洲足協（AFC）周日宣佈，現時世界排名第109位的北韓足球隊，宣佈退出即將在6月初舉行的2022年卡塔爾世界盃外圍賽暨2023年由中國主辦的亞洲盃外圍賽。雖然AFC的聲明中，未有表明北韓退賽的真正原因，但南韓傳媒估計上月已因疫情退出今夏東京奧運的北韓，以免運動員受到感染，料亦是以同樣原因，再退出另一項世界體壇大賽。

事實上，自從疫情爆發後，2022年卡塔爾世界盃的亞洲區外圍賽，亦已經自2019年11月起未有舉行，40強分組賽身處H組的北韓男足，原本踢了5場取得2勝2和1負累積有8分，只落H組榜首的土庫曼1分，並與黎巴嫩及少賽一場的南韓同得8分，同組除5戰全敗的斯里蘭卡外，其餘4隊包括北韓仍有出線機會。

原定6月3日至15日，H組賽事將會集中在南韓進行餘下4輪賽事。然而現時北韓因疫情主動決定退出後，AFC已將H組的排名問題轉交國際足協（FIFA）處理。由於這次世盃外同時關乎2023年在中國舉行的亞洲賽參賽資格，意味北韓隨無緣參加明年的卡塔爾世盃外，亦將無法參加2023年的亞洲盃。

北韓史上只曾兩次殺入世界盃決賽周，其中1966年曾殺入最後8強，另外一次是2010年南非世界盃，當時北韓抽中巴西、葡萄牙及科特迪瓦同組，最終北韓3戰全敗包尾出局。近年北韓最著名的球星、曾經外闖德甲科隆效力的鄭大世，雖然已經37歲但現時仍在日乙町田澤維亞效力，不過近年已沒有為國家隊技甲；反之曾效力過意甲班霸祖雲達斯的新星韓光宋，2020年1月已經轉到卡塔爾球會艾杜哈尼效力。

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