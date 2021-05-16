「東京奧運場地單車籌組委會的籌備進行得如火如荼，沒有取消或延期的Plan B。」專程從日本返港的東奧場地單車項目經埋余家樂（Walter ) ，今次以顧問現身國家盃，他謙稱是來「偷師」，將香港的「隔離泡泡」措施帶回日本，不排除部分防疫措施會運用於東奧場地單車比賽。

Walter今次亦是參加「防疫泡泡」返港，亦跟本報透露最新的東奧場地單車的最新消息，問到不少日本人希望東奧延期或取消，他大派定心丸：「日本是民主國家，市民有表達不同意見的機會，但大會的準備工作如火如荼，沒有延期或取消的Plan B。」

由2019年應邀出任東奧場地單車經理，可以說是奧運場地單車「話事人」的Walter，上月24及25日在伊豆主人行了東奧測試賽，一切準備就緒，他坦言在防疫大前提下，已決定奧運場地單車手最多只可以賽前五日到達賽場練習，跟以往兩周前到達很大分別，至於車手是否如今次國家盃「隔離氣泡」的一日一房、每兩日一檢的規例，都時未有定案。

對於日本疫情，過去數月都留在日本的Walter認為只要未來數月的疫情在受控範圍，沒突發事件或變種病毒的話，有信心東奧可如期舉行。

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