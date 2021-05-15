【本報訊】上周六港超聯爭標組，榜首的傑志在旺角場迎戰排第四的理文，幾乎全場佔優下，被基華尼頓補時絕殺，以0:1落敗，被打破聯賽不敗身，更被同日贏天水圍飛馬的東方龍獅追至同分。

傑志今仗主導球賽，但威脅不多，半場互無紀錄。易邊後戰況沒有大變，直至63分鐘，理文換入亞哥斯達和基華尼頓，後者的速度多次威脅傑志後防，戰至90分鐘，丹恩奴域接應何振廷犄角位傳中頂入，但越位在先。補時五分鐘，黃俊皓中場截到皮球，亞哥斯達隨即長傳予基華尼頓，後者壓過謝家強後單刀射入，為理文以1:0絕殺傑志，季內第五次交手，理文首次擊敗傑志。

東方輕取飛馬

理文主教練陳曉明賽後指這勝仗期待已久，並大讚近兩仗復出的顏樂楓，「有他在場上幫我們傳遞訊息是不同的。我在這三年與他一起走過不同的過程，他幫助我很多。看到他克服傷患再次上場有好表現，我很感動。」顏樂楓就表示：「爭標已沒機會，但全隊目標清晰，要爭回亞協資格。」被打破不敗身的傑志賽後仍排榜首，只要擊敗飛馬，對東方不敗，仍可封王。主教練朱志光表示：「今仗雖主導比賽，就是未能入球，和與輸分別不大。」

東方龍獅在早場則順利打響頭炮，憑林恩許梅開二度，加上辛祖及基頓的入球，以4:0大勝天水圍飛馬，東方全取三分後，15戰34分，與傑志同分，飛馬15戰25分無望爭次席。東方主教練李志堅賽後表示最重要是全取三分，他說：「上半場開紀錄後，很快攻入第二球，擴大領先優勢是關鍵。球隊仍受傷兵影響，中堅艾華度剛接受手術，季內難再上陣，艾華頓傷勢也較預期嚴重。」飛馬主教練郭嘉諾賽後指中鋒山度士近期錯失很多機會，此戰早段亦是這情況，反而對手5個機會入4球，這是勝負分野，球隊未來想爭標必須加強後備力量。