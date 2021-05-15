周六意甲，祖雲達斯主場鬥已封王的國際米蘭，祖記半場C朗和古達度的入球領先2:1，下半場雖然先有賓坦古亞兩黃一紅被逐，再有基亞連利擺烏龍助國際追成2:2，但完場前古達度憑12碼助球隊以3:2奠勝，暫以75分升上第四位，以2分領先少打1場的拿玻里。

祖雲達斯今仗只要落敗就會無緣前四，失去來季的歐聯參賽資格，不過已封王的國際未有放軟手腳，以「夫添」全力應戰。23分鐘，祖雲達斯角球機會，達美安在禁區推跌基亞連尼，球證經VAR協助後判12碼，C朗操刀被救出，幸好能補射得手，助球隊前開紀錄。

34分鐘，拿達路馬天尼斯禁區被丹尼路雷斯踢跌，球證再次經VAR協助後判12碼，盧卡古一射中鵠助國際追成1:1。上半場補時4分鐘，古達度禁區頂第一時間撞射，皮球省中對方球員後改變方向破網，祖雲達斯半場領先2:1。

易邊後，領先的祖雲達斯卻傳來壞消息，55分鐘，賓坦古亞因為侵犯盧卡古，兩黃一紅被逐，令球隊要以10人應戰。其後全軍退守的祖雲達斯在70分鐘收起C朗。86分鐘，國際左路傳中，基亞連利在防守盧卡古時不幸擺烏龍，令國際追成2:2；2分鐘後，古達度禁區博得12碼，他親自操刀中鵠，最後國際亦有波索域兩黃一紅被逐，但祖記最終以3:2擊敗國際，保住球隊前四希望。

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