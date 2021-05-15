韋斯咸周六在英超聯賽，作客以1:1逼和白禮頓，爭取躋身聯賽前四位、出戰來季歐聯的機會已相當渺茫。

儘管埋門攻勢較多，但韋斯咸遲遲未能打破缺口，反於84分鐘被白禮頓藉一次突擊，由韋碧克射成1:0。不過，槌仔幫在三分鐘後，便藉着後備出場的賓華馬，於離門20碼外遠射建功，追成1:1平手。雙方最終和氣收場，各得一分。

韋斯咸痛失兩分後，以36戰得59分，排在積分榜第六位，在尚餘兩場的情況下，落後排第四的車路士五分，加上利物浦亦以35戰得60分排在第五位，槌仔幫出線來屆歐聯的機會已相當渺茫。不過，該隊領隊莫耶斯賽後表示滿意球隊的表現，並相信他們來季仍有機會出戰歐洲賽（歐霸盃）。

「我們的表現值得拿下多於一分。其實我們想要三分，但也會收下這一分。」莫耶斯說。「我們沒有甚麼要急切改善的，因為今仗大部份時間我們都踢得很好，不足之處或許是最後一下傳送，又或者是埋門把握力欠佳。在周日不敵愛華頓後，我說過我們已錯失（躋身前四的）機會。我們還有兩輪賽事，仍有機會參加來季歐洲賽，真的很好。我們當然希望可以更輕鬆地取得歐戰資格，但我們還有機會。」

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