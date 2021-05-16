英國傳媒報道，曼聯前鋒拉舒福特已跟拍拖八年的女友露西亞（Lucia Loi）和平分手，對方更已搬離愛巢。消息指，兩人戀情告終並不涉及第三者，而是因為在疫情下朝夕相對，磨擦增加。

《太陽報》指，拉舒福特與露西亞今年同樣23歲，兩人本是同學，早在中學時間已經拍拖，感情原本相當穩定。不過，由於在疫情期間兩人經常被困家中，令雙方的磨擦日漸增加，導致分手收場。

「相戀八年之後，拉舒福特與露西亞已同意分手。」《太陽報》引述消息人士說。「這是因為在過去12個月，疫情與封城為兩人構成了壓力。他們在學校邂逅，彼此都深愛着對方，而且互相尊重。兩人仍有保持聯絡，將來亦有希望復合。」

多年來一直保持低調的露西亞，於曼徹斯特都會大學主修廣告、品牌管理，並在去年以一級榮譽畢業，而福仔在疫情期間，則致力協助基層兒童，兩人形象非常正面，不少球迷都視他們為金童玉女。

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