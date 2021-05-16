上周六車路士在英足盃決賽以0:1不敵李斯特城，雖然全場比賽的數據佔優，惟李城僅靠一次中目標的射門就成功入球並捧走冠軍。此役藍軍鋒線入球能力弱的問題又再次曝露出來，踢正選的前鋒迪姆華拿再次連番失機，今季已經多次提及到藍軍目前陣中正是缺乏一位門前殺手，即使陣中仍有譚美阿巴謙、夏維斯及基奧特可以出任前鋒，但依照現時杜曹的戰術來看，在前場竄擾力較強的華拿反而最符合這名德國籍領隊的心水。

今場英足盃決賽，藍軍繼續排出三中堅陣式應戰，前場由薛耶治及美臣蒙特支援華拿進攻，華拿在上半場就已經錄得4次射門，可惜無一命中目標。其實華拿加盟經歷了季初的蜜月期後，隨後的狀態就直線下滑，而且作為一名9號位的球員，華拿在英超賽場上的對抗性略嫌不足外，在比賽中明顯缺乏了一槌定音的能力。

不過從數據來看，華拿今季各項賽事交出14次助攻，比入球更多，而且在比賽中經常可以透過走位製造不少威脅，加上以速度見稱的他在球隊未有控球時，仍然會在前場不惜氣力的奔跑及進行迫搶，即使經常錯失黃金機會，但華拿在藍軍陣中以及杜曹的戰術體系下的作用仍相當大，這亦成為了基奧特、譚美阿巴謙及夏維斯在重大賽事時無法取得正選位置的關鍵。

自從杜曹上任後就被打入冷宮的阿巴謙，其實今季在英足盃有4球進賬，而且在上陣時間不多的情況下，阿巴謙依然以12個入球與華拿並列藍軍的首席射手。可惜來到英足盃決賽，這名23歲英格蘭前鋒就連大名單也不入，全場要坐在看台上觀看球隊落敗，這個情況亦導致阿巴謙的女友賽後於社交媒體上炮轟杜曹：「到底你是如何決定將一位最多入球的球員排除在名單外？我真的不能理解居然連後備席都入不了，你是在開玩笑嗎？」

接下來仍然要為前四以及歐聯冠軍而努力的藍軍，本來打算希望用一座英足盃冠軍打響頭炮，可惜最終未能成事。其實自從球隊接連擊敗皇家馬德里及曼城之後，可能令到球員心態上有所放鬆，才會出現接連不敵阿仙奴及李城的局面。杜曹在落敗之後已明言，接下來仍然有三場決賽（兩場聯賽、一場歐聯決賽）要踢，未知這場英足盃決賽能否令藍軍眾將痛定思痛，在接下來季尾中爭取最好成績，抑或失盃後打沉士氣，在爭奪英超前4及歐聯寶座都遭遇挫折呢？

文：王杰

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