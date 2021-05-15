【綜合英國外電】已提前封王的曼城上周五在英超聯賽，藉着費倫托利斯大演帽子戲法，成功克服兩度落後的劣勢，作客以4:3擊敗紐卡素，開出馬會足智彩15倍「客其他」波膽。

賽前紐卡素列隊歡迎英超新科王者曼城出場，但率先破門的仍是成功護級的主隊，由艾美卡夫頂成1:0。藍月落後下展開反撲，先由祖奧簡斯路追成平手，再由費倫托利斯「怪腳」破門反超前2:1。惟紐記仍在補時階段，由祖連頓射入12碼扳平，半場2:2返回更衣室。下半場紐卡素有祖爾韋洛克博得12碼，雖然被罕有獲派上陣的曼城三號門將卡臣救出，仍成功衝前補中再度領先。不過曼城的費倫托利斯隨即再取兩球「士哥」大演「帽子戲法」，為曼城奠定4:3勝局。

今仗費倫托利斯以21歲75日之齡，成為歷來在哥迪奧拿領導下，完成帽子戲法的最年輕球員，賽後更獲哥帥大讚：「費倫托利斯既年輕又冷靜，轉戰英超首季便取得難以置信的入球數字。」

另外上周六英超早場，護級成功的般尼主場鬥列斯聯，最終列斯憑基列治、積夏里遜各入一球和後備入替的洛迪高摩連奴梅開二度，以4:0大勝對手。

今仗般尼的門將尼克普比因傷缺陣，改由北愛爾蘭的比確費利尼倒戈正選把關。首個入球要到完半場前出現，基列治禁區頂燙射遠柱得手，助列斯聯半場領先1:0。60分鐘積夏里遜為球隊領先到2:0。其後後備入替的洛迪高摩連奴在77分鐘，3分鐘連入2球，助球隊最終作客以4:0擊敗對手。