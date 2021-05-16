繼活塞名宿賓華萊士（Ben Wallace）據報將入選2021年籃球名人堂，有報道指苦等了八年的帝王名將韋伯（Chris Webber），亦將聯同塞爾特人名宿皮雅斯（Paul Pierce），入選今年籃球名人堂。早前曾被列入名人堂最後14人名單的熱火名將保殊（Chris Bosh），就暫時未有消息指能夠入選。

據ESPN《The Undefeated》籃球記者Marc J. Spears的消息指，前NBA球星韋伯已被選入2021籃球名人堂，周日就會正式公佈消息。韋巴職業生涯在勇士出道，效力過華盛頓子彈、帝王、76人和活塞等，曾經五次入選明星賽，可惜生涯無緣贏得總冠軍。他在2008年退役後，2013年就合乎資格入選名人堂，但他已連續多年爭取進入名人堂，可惜都未如願進入這個傳奇之列，今次可謂是夢想成真。

據報跟韋伯一同入選2021籃球名人堂的還有塞爾特人名宿皮雅斯，他於三月時已被列入名人堂最後14人決選名單，他生涯曾10次入選NBA明星賽，並在2008年聯同的加尼特（Kevin Garnett）、阿倫（Ray Allen）為綠軍奪得總冠軍，兼當選總決賽最有價值球員，很有可能首次獲提名便成功入選名人堂。而加尼特剛於周六正式躋身2020名人堂。

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