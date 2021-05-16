李斯特城終打破宿命，第五次打入決賽下終贏下球會史上首座英足盃冠軍，當中領隊羅渣士功不可沒，而這位48歲領隊也是盃賽專家，過去6次領軍殺入決賽都能捧盃而回。

羅渣士執教生涯首個決賽，出現在10/11球季，當時他帶領史雲斯同樣於溫布萊球賽，在升班附加賽擊敗雷丁取得升班資格。其後離開利物浦後，北上轉戰蘇超執教些路迪時也分別贏下2次蘇足盃和3次蘇聯盃，5次決賽全勝奪冠而回。

今次他更帶領52年後再次殺入英足盃決賽的李斯特城，成功助球隊封王外，更贏下他生涯首座英國本土賽事的重要錦標，生涯7次決賽全勝，他表示：「作為一名英國教練，我從少就是看英足盃長大，能夠帶夠李城這樣的球會奪冠，感覺實在太特別了。」

他又指：「泰利文斯的遠射入球就是傳統舊式的英足盃致勝球，但卡斯柏舒米高的撲救都是非常關鍵，這些都是比賽的特別時刻。」至於入球功臣泰利文斯，賽後也回味他那腳30碼妙射：「很榮幸能為球隊射入奠定勝局的入球，在決賽入球感覺非常特別。賽前早上，我一位朋友發短訊給我，叫我有機會就要射龍門上角，結果我做到了！」

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