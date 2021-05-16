香港「女車神」李慧詩（Sarah）以一金一銀結束國家盃「隔離泡泡」之旅，對於今日凱林賽決賽尾段以一個車位敗給日本小林優香，Sarah認為對八月東奧有百利而無一害，今日才知特區政府買下東奧播影權，她認為對香港觀眾是一個「驚喜」。

Sarah因為疫情有一年零兩個月未比過賽，而今次國家盃亦是她八月東奧前最後一個比賽，她感激的說：「國家盃除了讓我知道自己有十幾個月無比賽，但水平仍保持在穩定水平，亦切身感受到因太久沒比賽，上場前都會緊張，能在東奧前有這預習好重要。」

Sarah一如賽前所說，可以在今仗綵排一下奧運模式，包括跟教練溝通及「泡泡」下的防疫模式，更可以在今日凱林賽遇到日本小林優香不一樣的戰術：「今日凱林賽輸是比贏好，可以在過程知道自己那裡出錯，亦見識到小林優香用不同的方法去過人，令我知道要多加防備。」

今日凱林賽共有12人參加，Sarah在首圈以首名躋身決賽，可惜在決賽衝線前直路給小林優香從後趕上，以接近一個車位屈居亞軍，連同日前的爭先賽金牌，她以一金一銀完成首屆國家盃。師妹李海恩今日在凱林賽只得第10名，而已退役的小師妹馬詠茹特別到場支持。

Sarah視今仗國家盃為東奧熱身，近一個星期都專注比賽，沒有看新聞，今日聽到記者提及播影權才知道：「之前都擔心某一個台會偏向只播熱門的比賽，現在五個台播，可以播不同項目，我細細個都是在電視睇奧運，好鍾意睇跳水及舉重。」原本想到伊豆現場支持Sarah的家人也可以在電視看到直播。

對於東京疫情仍未受控，亦有不少日本國民支持東奧取消或延期，凱林賽冠軍的小林優香表示有信心日本可如期舉辦奧運，而專程從日本來港的東奧場地單車經理、來自香港的余家樂，今次在國家盃任顧問，他嫌稱是來港「偷師」，包括「隔離泡泡」內車手兩日一檢、入住單人房、專車點對點接送等，他亦表示東奧場地單車沒有「取消或延期東奧的Plan B」，意味東奧辦得成的機會很大，他透露由於疫情，奧運車手最多只可以賽前五天到日本進行練習，這多少會影響外隊熟習場地，但一切以防疫及健康為大前提，這措施無可厚非，對所有車手都是公平的。

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