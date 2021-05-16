2015/16球季，李斯特城在雲尼亞里麾下神奇稱霸英超，爆出1賠5,000的奪冠奇蹟。當大家以為李城童話只得一次，想不到5年後再次捧走英足盃，而且球隊在這段時間經歷了班主維猜墜機身亡的低潮，但球員鬥志不死，化悲憤為力量，管理層聘用羅渣士任主帥，覓得新方向，結果再讓球迷享受捧盃的喜悅。

李斯特城5年高山低谷時間表

2016年5月

- 爆冷英超封王，開出高達5,000倍的季前奪冠賠率。

2017年2月

- 奪冠主帥雲尼亞里因領軍戰績差勁，離上季奪冠僅9個月後就下台。

2017年4月

- 該季首戰歐聯竟成英格蘭最後一支出局球隊，8強不敵馬德里體育會止步。

2018年10月

- 主場對韋斯咸賽後，班主維猜離開乘坐的直升機意外墜毀，機上5人全部身亡。

2019年2月

- 辭退領隊佩爾，改從蘇超些路迪聘請前利物浦主帥羅渣士領軍。

2020年7月

- 受疫情影響球賽停擺3個多月，復賽後保不住前4席位，被曼聯奪走下屆歐聯入場券。

2021年5月

- 決賽擊敗車路士捧走英格蘭足總盃，聯賽繼續力爭前4，求隊史第2次入歐聯。

比較5年前英超封王，李城陣容在這5年當然有變化，當年奪冠功臣如馬列斯、真禾特及今場穿上車路士球衣倒戈的尼高路簡迪，都早已離開，但仍有部份當年奪冠功臣，迄今依舊是李城主力，經歷過兩次高峯的有年屆34歲的當家射手占美華迪、今場作出兩次神救的門將卡斯柏舒米高、後備上陣的馬克艾拜頓與隊長韋斯摩根，以及未有在今場披甲的奧地利左閘基斯甸富治斯。

2015/16球季李城封王正選陣容

陣式：4-4-2

門將：卡斯柏舒米高

後衛：丹尼森遜、賀夫、韋斯摩根、基斯甸富治斯

中場：馬列斯、尼高路簡迪、真禾特、馬克艾拜頓

前鋒：岡崎慎司、占美華迪

英足盃決賽奪冠陣容

陣式：3-4-1-2

門將：卡斯柏舒米高*

後衛：韋斯利科芬拿、莊尼伊雲斯、蘇恩古

中場：卡斯泰尼、泰利文斯、尼迪迪、勞基湯馬士

中場：艾約斯佩雷斯

前鋒：伊恩拿祖、占美華迪*

後備上陣球員：馬克艾拜頓*、占士麥迪臣、韋斯摩根*、咸沙袓靴里

*為經歷過兩次封王球員

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