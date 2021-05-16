咸沙袓靴里與韋斯利科芬拿展示巴勒斯坦旗

以巴衝突升溫，以色列繼續轟炸加薩地帶，造成多人傷亡，歐美多個城市都有民眾上街譴責以軍暴行，李斯特城的英格蘭中場咸沙袓靴里與法國守將韋斯利科芬拿，亦齊齊加入聲援巴勒斯坦人的行列。他們周六於英足盃決賽擊敗車路士後，在場拉起一面巴勒斯坦旗，當中咸沙袓靴里領取獎牌時，更把旗幟披在肩上。

連尼加爆粗撐母會

車路士在完場前曾藉對方守將韋斯摩根的烏龍球追成平手，但VAR介入後指芝維爾越位再先，入球無效，李城最終贏1:0。於李斯特城出生，並在狐狸展開球員生涯的英格蘭名宿連尼加，於母會首奪足總盃後興奮得在Twitter爆粗，寫上「我好X鍾意VAR」。

艾馬迪掉車路士錦旗捱轟

李城球員在頒獎禮後返回更衣室繼續慶祝，韋斯利科芬拿更透過Instagram作現場直播，但他竟然拍到得意忘形的艾馬迪，把一面車路士的錦旗掉到地下。雖然科芬拿馬上將鏡頭拿開，但仍錄得一陣笑聲，結果若來大量負評，指他們不尊重對手。

2.1萬球迷入場 賽前單膝下跪儀式被噓

溫布萊今仗共接待了大約2.1萬名球迷入場，是疫症爆發以來最多現場觀眾的一次。不過，賽前雙方球員進行單膝下跪儀式，聲援黑人平權運動時，場內就有球迷喝倒采抗議。

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