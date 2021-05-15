周日繼續上演第36輪意甲聯賽，四大勁旅加上機會極渺茫的拉素，在今輪賽事前都有機會爭逐餘下三個來季歐聯參賽席位。當中形勢不俗的AC米蘭（紅黑衫），今季最後一次主場出擊，迎戰卡利亞里只要能全取3分便確保前4席位，勢必乘近期強勢，盡力在對手身上取得入球，入球必多敲入球[3.5球]「大」。（球賽編號：星期日78；now638、有線654及無綫myTV Super301台明日2:45am直播）

AC米蘭在上半季一度予球迷看見重奪聯賽冠軍希望，穩坐榜首逾半季後戰績滑落，一度連能否保住前四位置都有危機，幸而近期及時回勇連贏三場，上仗即使在伊巴謙莫域因傷缺陣下仍以7:0狂數拖連奴，3場勝仗共入12球未失一球，當中爆冷以3:0作客贏祖雲達斯尤其關鍵，令米蘭在兩隊今季首次循環對賽佔優，一旦最終同分會力壓對方獲更高排名。

AC米蘭近況佳，即使伊巴在贏祖雲達斯一仗受重傷不會在今季再候命，球隊火力仍足。前鋒列比錫上仗大演「帽子戲法」，近2場意甲共入4球；教練皮奧利亦作出精明決定，過去兩仗讓中場巴謙戴亞斯擔正，結果後者成及時雨連續兩仗建功。今仗迎卡利亞里勢不留手，有本錢再取得不少入球。

卡利亞里目前仍受降班威脅，不過目前領先18位的賓尼雲圖5分，形勢不算太差。球隊近績相當出色，上仗主場賽和費倫天拿保持六戰不敗，當中半數能在對手身上攻入至少三球，今場碰上米蘭，勢大手交易。

文：何西