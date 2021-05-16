港超聯護級組賽事周日展開，於小西灣運動場上演雙料娛樂，頭場冠忠南區憑列文及夏志明上半場各建一功，以2:1擊敗有林衍廷復出的愉園，全取三分。

愉園守將林衍廷因性別歧視風波被足總停賽10場，其中五場以罰款代刑，愉園本來表示仍會作內部處分，季內不會派林衍廷上陣。然而，近日愉園指林衍廷表現有改善，故考慮讓林衍廷上陣，今日終於正選上陣，擔任中場。

雖然有林衍廷復出，但愉園仍然先失守，在12分鐘被南區主教練列文打破缺口。南區在39分鐘再有夏志明建功，半場領先2:0。

兩隊在烈日當空下作賽，易邊後比賽節奏減慢，愉園搶回較多控球，南區偶以反擊製造威脅。戰至86分鐘，愉園由袁世傑窄位補射得手，追成1:2，但隨著最後一擊角球，屠俊翹上前助攻亦無法取得入球，南區最終以2:1勝出。

繼續代替鮑家耀帶隊的潘文迪賽後解釋讓林衍廷上陣的原因，他說：「事件發生後，林衍廷表現有改善，幫球會做了很多事，隊友也替他講好說話，操練態度也好，今仗也看得出他很落力比賽。我們不會因一些事情而放棄年青球員，而是會扶起他們。」

護級組每場均設最佳球員，可獲10,000元獎金，首位得獎者為南區主教練列文，他賽後指：「每位球員都盡了全力，我們為此戰準備了很多。」他又表示謝德謙有小傷，幸運地球隊有兩位傑出門將，蔡子濤今仗把關表現出色。

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