一連四日的場地單車國家盃落幕，籌委會指各國車手對以今次「泡泡」形式作賽反應正面，又透露國際單車聯盟（UCI）未來有意再在港舉行大型賽事，但料不會在明年成事。

賽事籌委會主席梁志華透露，過往場地單車世界盃開支約800至1,000萬，今次國家盃疫情下以「泡泡」形式舉行，需要額外花費在酒店及防疫措施上，粗略估計現已耗資近千萬。他指籌備期間需要協調各個政府部門及外國車隊，加上入境限制、各國疫情反覆等問題，難度甚高：「政府希望運動員在東京奧運前熟習在泡泡入面的情況，都很支持今次比賽。」幸好最終仍有十多隊車隊參賽，當中日本隊更「夫添」到港，亦對大會安排感滿意，「首日他們要留在酒店，感覺不太好，但解釋過後都了解我們的用意，看到防疫措施很嚴謹，很放心。」梁志華稱UCI對今次安排同樣反應正面，希望未來再與香港單車總會合作，再舉辦國家盃賽事，但就未有確實時間表：「2022年我們有本地賽事，亦有與其他國際比賽主辦單位商討中，例如六日賽（Six Day），相信明年不會辦國家盃、世錦賽等的大型UCI賽事。」

UCI代表Gilles Peruzzi亦大讚國家盃的安排，形容今次的「泡泡」是成功例子。被問奧運場地單車賽事會否如期舉行，他坦言現階段難以代國際奧委會及東京奧組委回答，但認為場地單車項目為奧運重頭戲，或會參考今次香港的防疫措施。戰罷香港站後，UCI將在下月三至六號於哥倫比亞卡利舉辦下站國家盃。

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