港府購入東京奧運轉播權，分予五台播放，史無前例。以往睇奧運，全因雲集世界頂尖好手，近年本土意識抬頭，觀眾最關心自己人。早前有傳媒朋友致電查詢，問為何過去奧運轉播都不能覆蓋所有香港代表團之比賽？今屆由政府購入，又是否會有分別？這次就順道借專欄一角講講。

奧運的轉播權，是件複雜得不能再複雜的東西。牽涉之條文和規限之多，厚如黃頁電話簿。所謂「持權轉播商」，一般而言是向國際奧委會付了天價版權費，然後就獲准接收於奧運國際轉播中心的訊號。那些訊號會包括極大量的比賽畫面，有現場直播，也會每日於指定時間提供精華片段。持權電視台於奧運期間實時接收片段，再作後製；例如實時把訊號播出作現場報道，也可把精華重新剪輯和配上旁白。

至於那些大會訊號提供甚麼項目，或那一場比賽，即使是付了錢的轉播商亦無話事權。簡單點說，是大會提供甚麼，電視台就收到甚麼；當然大會訊號會盡可能覆蓋最多的比賽，但奧運比賽實在太多，特別是初賽階段，場次甚密，無論怎樣都會有漏網之魚。

以羽毛球為例，一個場館內，可能有六個球場同時進行比賽。六個場地之中，就只有部份設有大會直播器材，行內術語稱之為「直播場」；被安排在這些場地的比賽，就會出現在大會的實時片段內，而在直播場以外的，就沒有了。即是說，持權電視台無法透過大會訊號為直播場以外的比賽作現場直播。

沒訊號，但又想播的話，方法還是有的，就是傳媒自行派隊拍攝。如想自行進行直播也可以，但要於極早之前提出申請。如今離奧運僅餘兩個月，如一切程序不變，要轉播所有港隊比賽，相信甚難。作為體育迷，有得睇奧運當然開心，但動用公帑前的諮詢、以公共財產購入轉播權有違積極不干預市場政策、如此先例一開之後的種種後遺，才是個更大的題目。

伍家謙

多媒體工作者

周日見報