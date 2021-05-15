珀斯光輝續為澳職季後賽尾班車而奮戰，周日主場面對西悉尼流浪者，前線仍由科拿路利領軍，配合祖爾捷安尼斯、伊高路美迪斯等後上中場，近期入球量甚高；西悉同樣前線陣容豪華，包括新加盟的前國腳史葛麥當奴，前鋒組合甚多，連續3場單場有3個或以上入球，雙方火力全開，「入球大細」[3/3.5球]的「大」穩陣。（球賽編號：星期日12；無綫myTV Super901台今日6:15pm直播）

光輝今輪前只排第10，不過距離前6仍只是6分差距，球隊將連續三輪主場，如能把握主場威力盡搶分，後上取季後賽資格絕非不可能任務。光輝上仗就以3:0大破西部聯，取得主場兩連勝，前鋒科拿路利射入美妙罰球助球隊領先，由他與安迪基奧治牽引下，也讓後上中場有入球機會。

西悉同樣要力爭前六，球隊也大開水喉，月初簽入史葛麥當奴，連同米歇爾杜基及西蒙確斯等炮手，具份量前鋒多達六人，良性競爭下，各將也交出入球數，近3仗累積入12球，包括上仗5:0狂勝西部聯，就算今仗作客，主攻風格仍然維持，入球騷可期。

阿聯頹勢難讓獅吼

頭場由墨爾本城主場對威靈頓鳳凰，墨城上仗大炒阿德萊德聯後，常規賽冠軍十拿九穩，球隊近期火力甚旺，前鋒占美麥卡倫也力圖打破澳職個人單季入球紀錄，面對攻強守弱的鳳凰，可演入球騷。

至於阿德萊德聯主場對布里斯班獅吼，阿聯近期頹勢，攻不強守不穩，獅吼有力搶分，受讓平/半宜取下盤。

文：牽牛