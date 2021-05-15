冠忠南區周日下午3時在小西灣運動場上演的港超聯護級組「雙料娛樂」頭場，面對五連敗的榜尾隊愉園，力求三分，以保領先優勢。

第三循環爭標及護級組緊接次循環上演，今於小西灣運動場安排兩場護級組首輪賽事，頭場先由南區對愉園，尾場晉峰對標準流浪。由於今季不設降班，為保賽事競爭性，南區會長兼足總副主席黃良柏私人贊助20萬元作為護級組冠軍獎金，另外，每場賽事設最佳球員，當選球員可獲1萬元。

剛獲高層承諾來季續戰的南區今季在聯賽有個好開始，首戰作客大炒天水圍飛馬4:0，之後遭流浪逼和3:3，而2月復賽後戰績不振，一度跌至榜尾，苦戰到上月以2:1擊敗流浪，前仗大炒晉峰，以第五名完成常兩循環聯賽。

為加強實力應戰，該隊早前以短約簽入林柱機，而這位31歲中場上場對傑志首為南區上陣，惜大敗1:4，而他表示現在首要是收拾心情應付最後三場。教練兼球員列文賽前說:「球隊過去幾場有好表現，希望在餘下三場可保持，盡全力爭取最高排名。」南區季內攻入24球是護級組之冠，但失球達30球，多少反映其防守並不穩健。

前途不明的愉園上場不敵東方後，連輸五場，可說跌至季內低點，不過，季內四對南區錄得一勝三和不敗戰績。續代停賽教練鮑家耀領軍的總監潘文迪表示近仗有機會而未能把握，希望到餘下賽事能有改善。

流浪尾場對晉峰，季內兩隊，前者此戰或有烏克蘭守門員奧利斯復出，配合林嘉緯等經驗球員，至於晉峰上月曾擊敗流浪，心理上佔優。

港超聯護級組周日賽程

3:00pm

冠忠南區 vs愉園（小西灣運動場）

5:30pm

晉峰vs流浪（小西灣運動場）

票價：$80及$30（長者及學生票）

球迷入場前可在網上填寫健康申報表：https://www.hkfa.com/covid19/form

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