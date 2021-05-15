【本報訊】冠忠南區今午三時在小西灣運動場上演的港超聯護級組「雙料娛樂」頭場，面對五連敗的榜尾隊愉園，力求三分，以保領先優勢。

第三循環爭標及護級組緊接上演，今演護級組首輪，頭場先由南區對愉園，尾場晉峰對標準流浪。由於今季不設降班，為保賽事競爭性，南區會長兼足總副主席黃良柏私人贊助20萬元作為護級組冠軍獎金，另外，每場賽事設最佳球員，當選球員可獲10,000元作獎勵。

剛獲高層承諾續戰的南區今季在聯賽有個好開始，首戰作客大炒天水圍飛馬4:0，而2月復賽後戰績不振，一度跌至榜尾，苦戰到上月以2:1擊敗流浪，前仗大炒晉峰，才以第5名完成2循環聯賽。為加強球隊實力，南區早前以短約簽入林柱機，這位31歲中場上仗對傑志首為南區上陣，惜難阻球隊以1:4慘敗，他表示現首要是收拾心情應付最後三場。南區季內攻入24球是護級組之冠，但失球達30球，多少反映其防守不穩。

前途不明的愉園上仗不敵東方後連輸五場，可說跌至季內低點，不過，季內4對南區錄得1勝3和。續代停賽教練鮑家耀領軍的總監潘文迪表示：「球隊近仗有不少埋門機會，可是未能把握，希望會有改善。」

流浪尾場對晉峰，前者此戰或有烏克蘭守門員奧利斯復出，至於晉峰月頭曾擊敗流浪，心理上佔優。