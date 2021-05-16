周六NBA常規賽網隊於尾二一戰主場鬥公牛，網隊今仗有明星控衞K艾榮（Kyrie Irving）面部受傷後復出，終與杜蘭特（Kevin Durant、KD）和夏登（James Harden）合體，是「三巨頭」今季僅第八次齊人出戰。有三位超級球星領軍，網隊以105:91輕取公牛，拿下四連勝，只餘一場常規賽下準備迎接季後賽。

網隊於一月下旬羅致到夏登組成三巨頭後，各球星先後由傷休戰，至今仗前3人只是同場打過7場常規賽，今次是2月13日以來艾榮、KD和夏登首次全部正選上陣。畢竟合作時間不多，他們可在季末的賽事為季後賽做好準備。夏登今仗繼續擔任組織控衞，讓艾榮和KD全力進攻，他今場有5分5籃板和7助攻。艾榮把握進攻機會，交出22分2籃板，KD今場就手感麻麻，17投4中有12分9籃板和6助攻。

網隊開賽表現相對慢熱，即使三巨頭在陣，仍被公牛打出0:12攻勢，似乎三位球星仍在摸索要怎樣合作。不過網隊於第二節起已隨即拉開分數，三人打了三節時間左右亦提早休息，下仗主場鬥騎士是最後一場常規賽。KD賽後就表示他們仍需要時間磨合：「我們都好一陣子沒打球了，但我認為我們能隨着時間調整和適應。傷患一直令我們不能同場打球，但心態上我們都一直聯繫着，試圖找不同方式合作。即使受傷，但我們在板凳仍有影響力。我們現在能一起比賽了，我們都密切交流，希望找到最好的合作方法。」

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