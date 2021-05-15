ESPN報道，曾協助活塞贏得2004年NBA總冠軍的賓華萊士（Ben Wallace），將會入選2021年籃球名人堂，成為歷來首位獲得此一榮譽的落選新秀。

賓華萊士在1996年NBA選秀會名落孫山後，獲得加盟子彈（後改稱巫師）的機會，並於99年轉投魔術。至2000年加盟活塞後，賓華萊士逐漸蛻變成防守專家，並協助活塞在04年總決賽，以4:1擊敗擁有拜恩（Kobe Bryant）、奧尼爾（Shaquille O’Neal）、馬龍（Karl Malone）與披頓（Gary Payton）的湖人，贏得總冠軍。2006年離開活塞後，賓華萊士先後效力過公牛及騎士。09年他重返活塞，至12年退役，球會亦於16年正式將其3號球衣榮休。

賓華萊士在球員生涯以防守聞名，曾四次當選NBA年度最佳防守球員，五度入選NBA防守一隊，一次入選防守二隊。他亦曾四度入選出戰NBA明星賽，3次躋身NBA最佳陣容二隊，以及兩次入選最佳陣容三隊。他目前是G聯賽球隊大急流城激流（Grand Rapids Drive）的班主之一。

報道指，21年籃球名人堂的完整名單，周日就會在麻省春田市的名人堂博物館公佈。

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