周日英超熱刺主場迎戰狼隊，熱刺自辭退領隊摩連奴後改踢進攻足球，除英聯盃決賽外近三場英超均開「大」，一眾主力哈利卡尼、孫興民能上陣之餘，重獲正選的加利夫巴利這3場聯賽亦轟入4球，今仗鬥攻力明顯略遜一籌的狼隊，熱刺讓一球上盤可捧。（球賽編號：星期日41；now621台今日9:05pm直播）

熱刺在辭退摩連奴後，少帥賴恩美臣重用迪利阿里及加里夫巴利，一度出現「小陽春」，包括2:1反勝修咸頓及4:0大破錫菲聯，不過上仗鬥戰術大師比爾沙帶領的列斯聯，熱刺卻以1:3完敗。事實上，由沒有頂級聯賽執教經驗的美臣領軍，熱刺如今已沒太多戰術可言，球員們踢「自動波」作賽，幸該隊球員質素高，近期更沒有傷兵問題困擾，如面對實力較弱的對手，熱刺單憑實力取勝亦沒太大問題。

對手狼隊近5場雖錄得3勝1和1負的佳績，但對手全屬英超第15位或以下的球隊，當中還包括三支降班隊，故狼隊近期的佳績不宜作準。事實上，狼隊的最大問題是攻力不足，今季17場作客只攻入15球，屬全英超第二少的球隊，射手魯爾占美尼斯仍在休養，韋利安荷西不適應英超踢法，小將法比奧施華又難當大任，作客「一味靠守」捱不到多久。加上主隊熱刺仍有機會爭逐來屆歐洲賽資格，搶分意欲比起踢「風流波」的狼隊為強，熱刺今場讓一球可捧上盤。

文：尊嘉