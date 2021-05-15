周六德甲除了早前出戰德國盃決賽的多蒙特及RB萊比錫外，其餘16隊球隊同時間出場。其中已經封王的拜仁慕尼黑作客鬥弗賴堡，拜仁前鋒羅拔利雲度夫斯基射入12碼後，終追平「轟炸機」武勒單季聯賽攻入40球的紀錄，可惜球隊未能贏出，只與對手打成2:2平手。

雖然拜仁上周已經封王，但今輪一眾主力續任正選，羅拔仔、湯馬士梅拿、基拿比、阿拉巴等悉數在陣。開賽早段兩軍的戰情膠着，但戰至25分鐘一次拜仁角球攻勢，主隊守衞古比拿禁區內拉跌梅拿，球證判罰12碼，羅拔仔操刀一射中鵠先開紀錄，而此記入球亦為羅拔仔今季聯賽的第40球，追平武勒71/72球季的德甲單季入球紀錄，而隊友亦在平紀錄後特意列隊為其慶祝。不過弗賴堡此後又靠一記角球攻勢，另一位後防古爾迪接應一頂破網，助主隊完半場前扳平。

易邊再戰拜仁加強攻力，僅6分鐘翼鋒利萊辛尼右路擺脫對手多人防守傳中，尾柱的基拿比門前加一腳射入，惜入球被推翻。不過2分鐘後辛尼就接應梅拿的傳中，門前鏟入再度領先。可惜最終仍未能保住勝局，左閘基斯甸根達左路推順禁區窄位抽射再度射破今場擔正的紐布爾大門，最終助主隊以2:2逼和拜仁。

至於護級方面，哈化柏林與排尾二的科隆打成0:0平手，柏林搶走一分後宣佈護級成功，相反科隆繼續排尾二，但僅以一分落後0:2不敵奧格斯堡的雲達不來梅，而不來梅亦只以一分落後尾四的比勒費爾德，最終3隊將有1隊直接降班，1隊出戰附加賽，下輪煞科將有分曉。

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