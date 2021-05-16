已故湖人傳奇球星拜恩（Kobe Bryant）周六正式成為籃球名人堂一員，為他擔任引薦人的佐敦（Michael Jordan）只在台上從旁陪伴拜恩遺孀雲妮莎（Vanessa Bryant）致辭，自己則未有發言，過程中他不時低頭，看似非常感觸。其多年好友勒邦占士（LeBron James）周六領湖人獲勝後，亦表示兄弟會在天上看名人堂儀式。

名人堂較早前宣佈由佐敦擔任其引薦人時，這位「籃球之神」表示過會跟拜恩太太一同發表致辭。當這天雲妮莎在台上演說時，球迷期待佐敦會為拜恩說些甚麼，發表另一番感人講話。不過他這天更希望扮演支持的角色，在旁陪伴着雲妮莎，最後並沒有發言。其中雲妮莎提及拜恩會多謝所有成就他的人，包括那些質疑他的人：「Kobe會多謝所有幫助他來到今天的人，包括那些質疑他的人。最後，他會證明你是錯的。」

佐敦聽聞後發出會心微笑。他在雲妮莎致辭期間亦不時低頭，鏡頭拍到他表現得相當感觸，更快將落淚。雲妮莎亦感謝佐敦願意為丈夫擔任引薦人，當她去年二月為這事問及佐敦時，後者非常爽快答應。她亦提及是佐敦令拜恩更加努力打球，因他不想令球迷失望。

至於拜恩多年對手兼好友勒邦占士，周六常規賽帶領湖人擊敗溜馬後，亦祝賀好兄弟躋身名人堂：「這是個偉大的慶典，他是我們，亦是湖人國度的好兄弟，他亦是那位為這支球隊立下20年榜樣的人。這是對他來說一個難以置信的時刻，他從天上看着自己曾經取得的所有成就。他的太太和女兒，包括那位在天上的女兒，他們將會和拜恩一起看着這個名人堂盛典。這是湖人的美好的時光，另一位湖人傳奇的慶典，我很高興能成為他傳奇的一部份。」

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