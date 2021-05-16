各國疫情都時起時跌，唔少地方都仲有封城同宵禁令等等防疫措施。不過球隊贏聯賽冠軍，想阻止球迷出嚟慶祝都真係天方夜譚，何況係出名熱情都hardcore嘅土超球迷。喺比錫達斯拎咗今屆土超後，唔少球迷都違反當地宵禁令，夜晚上街慶祝聚集，最終搞到幾個土耳其國家警衛要向天狂轟手槍希望驅散佢哋，不過作用就似乎唔係咁大，開完槍仲有球迷上前同佢哋理論，仲想襲擊佢哋！為咗慶祝奪冠連子彈都唔怕，果然係球隊大過天！

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