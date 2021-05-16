根據英國傳媒每日郵報指，皇家馬德里教練施丹在上周一作客2:2賽和西維爾後，就已經向球員宣佈了自己會在季後離隊的消息。雖然有指施丹現時仍然得到了更衣室的信任，但他不再得到主席佩雷斯的支持，因此才作出離隊的決定。

目前施丹與皇馬的合約會直至2022年到期，不過施丹已經決定要提早離開皇馬。周日皇馬對陣畢爾包的賽前，施丹亦有談到了有關自己未來的問題：「這個問題非常無聊，現時仍有2場比賽要踢，我不知道未來發生什麼。什麼都有可能會發生，這就是皇馬，有人認為我是想在困難的情況下擺脫責任，所以才停止腳步，這不是事實。有時候你必須留下，有時候為了大家的好，又必須要離開。」

報道又提到，除了主席佩雷斯不再信任施丹之外，身體以及精神上的疲勞亦是施丹辭去皇馬帥位的原因。至於施丹假如一旦離開皇馬的話，帥位就有機會落在青年軍教練魯爾以及前祖雲達斯教練艾基利的手上。

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