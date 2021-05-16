2021年籃球名人堂周六進行進堂儀式，跟加尼特（Kevin Garnett）及已故巨星拜恩（Kobe Bryant）一同入選的鄧肯（Tim Duncan），除了感謝馬刺教練普波域治（Gregg Popovich）的教導，亦表示希望能盡快在名人堂跟好拍檔真路比利（Manu Ginobili）及柏加（Tony Parker）聚首。

對於能與加尼特和拜恩同屆入選名人堂，鄧肯表示感到榮幸，又指跟這兩位偉大的對手競爭，該他成為了「最好的自己」。鄧肯之後又談到在馬刺跟自己合作多年的真路比利及柏加。他說：「我急不及待看到你們站在這裏，但可別要我上台（當引薦人）。」鄧肯說。「能跟你們並肩作戰是一項榮譽。感謝你們給我的一切，感謝你們的友誼與兄弟之情，感謝我們在球場上有過的所有經歷。多謝。」

鄧肯最後亦對特別請假到場的恩師普波域治表達謝意。「我被馬刺選中後，你（普帥）到了我住的島嶼，跟我的朋友和家人會面，並跟我的父親聊天。我當時還以為那是很平常的事情，但原來並非如此。他是一個出類拔萃的人，感謝你教曉我籃球上的事情，而且還讓我學會籃球並不是所有，我還要了解世界正發生着甚麼事情，以及我的家人。」

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