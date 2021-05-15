上周日帶領AC米蘭作客3:0擊敗祖雲達斯的瑞典球星伊巴謙莫域，在比賽中因為膝蓋受傷提早退下火線。據意大利傳媒報道，經過檢查後伊巴的前十字韌帶（ACL）並未有撕裂的情況出現，不過接受保守治療方式就需要休息6周，而瑞典教練安達臣則確認伊巴會因傷無法出戰歐國盃。

在對陣祖記一仗出現膝蓋受傷的情況後，外界已經認為伊巴有機會無法出戰歐國盃。根據米蘭新聞網的報道指，近期伊巴前往匹茲堡，尋找在2017年為自己膝傷進行手術的醫生作檢查，雖然結果顯示ACL未有撕裂，只不過軟骨出現一些問題，即使無需要接受手術，但通過保守療法仍需要6周，意味着除了米蘭剩餘的兩輪聯賽鐵定無緣上陣外，歐國盃亦無法為國披甲上陣。

瑞典教練安達臣透過聲明表示：「我與伊巴謙莫域已經交談過，不幸的是他已經表示，他的傷勢會令他無法參加今個夏天的歐國盃。這當然非常令人難過，特別是對伊巴而言。我希望可以盡快看到他再次回到球場上。」

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