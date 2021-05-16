西甲尾二輪賽事，榜首的馬德里體育會在先失一球之下，先在82分鐘靠雷蘭洛迪扳平，再在88分鐘靠蘇亞雷斯貢獻絕殺，助馬體會以2:1反勝奧沙辛拿力保一哥位置，賽後積83分以兩分力壓同告獲勝的皇家馬德里，只要馬體會在煞科戰作客擊敗華拉度列，即可力壓皇馬奪冠。反觀第3位的巴塞隆拿同日在主場以1:2不敵切爾達，落後馬體會多達5分，正式宣告爭標失敗。

今仗馬體會雖佔盡優勢，但比賽過程頗不夠運，先在上半場22分鐘，安祖哥利亞右路傳中，蘇亞雷斯近門起腳皮球卻中柱彈出。43分鐘，馬體會中場沙奧尼古斯禁區外放冷箭又再中柱彈出，結果馬體會半場只能與奧沙辛拿互交白卷。

上半場兩度中柱的馬體會，下半場再先吃兩次「詐糊」，61分鐘史提芬沙域頭槌入球及66分鐘安祖哥利亞單刀破網，均因越位在先被判無效。75分鐘，奧沙辛拿前鋒安迪布迪美亞接應左路傳中，頭槌攻門，馬體會門將奧比歷雖然擋出，但皮球已過白界線，VAR覆核後證入球有效，令客軍意外領先1:0。

此時，由於同時舉行的另一場賽事皇馬以1:0領先畢爾包，一旦失分將失去爭冠主動權的馬體會，終在完場前8分鐘連入兩球反勝。先是82分鐘，馬體會祖奧菲歷斯送過頭波，給左閘的雷蘭洛迪入楔禁區，他控定後，順勢大腳勁射向遠柱死角破網，扳成1:1。

完場前兩分鐘，恩歷克卡拉斯高右路傳中，蘇亞雷斯埋伏在禁區內熨射得手，終於協助馬體會艱苦地以2:1反勝奧沙辛拿，賽後得以保持兩分優勢，煞科戰作客擊敗華拉度列即可繼13/14球季後，事隔7季重奪西甲冠軍。

同日另一場，落後馬體會兩分的「二哥」皇馬作客畢爾包，上半場28分鐘奧迪奧蘇拿右路傳中，皮球明顯省中主隊守衞莊摩斯路的手肘，但球證未有判罰12碼；結果要等到下半場68分鐘，皇馬左路角球攻勢輾轉下去到右路，卡斯米路傳中，助拿祖費南迪斯撞入；賓施馬在入球過程中涉站在越位位置，但經VAR覆核後判入球有效。

最終皇馬憑拿祖一箭定江山，以一球小勝畢爾包力保爭標希望，煞科戰先要在主場擊敗維拉利爾，再要寄望馬體會失分才可成功衞冕。

至於排第三位的巴塞隆拿，雖然在上半場28分鐘，由美斯接應布斯基斯的傳送，於尾柱以頭槌破網助巴塞領先；不過38分鐘，客軍伊亞高艾斯巴斯左路傳中，前鋒辛迪文拿禁區頂勁射近柱破網，助切爾達半場追成1:1平手。

下半場83分鐘，巴塞中堅基文迪朗格勒兩黃一紅被逐，結果完場前一分鐘，多打一人的切爾達右路傳中皮球卻中柱彈出，辛迪文拿立即補中射入空門，個人梅開二度助客軍以2:1反勝巴塞，後者全失三分落後馬體會5分，正式宣告爭標失敗。

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